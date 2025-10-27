Saint-Lô. Gagnez 2 places VIP pour Les Échappées Sonores au Milton

Cet évément, Les Échappées Sonores, est née d'une rencontre entre Laurent Huot, directeur du magasin Giant à Saint-Lô, et Mehdi Messehik, alias Lyrx Lost Hours, chanteur Saint-Lois.

Sur scène, vous retrouverez Lyrix Lost Hours qui séduit par ses mélodies lumineuses et ses paroles empreintes de sincérité. Il sera accompagné de deux musiciens et vous fera découvrir son univers qui mélange douceur et puissance, nostalgie et modernité.

Date : le jeudi 6 novembre à 20h30 au club Le Milton

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places VIP, remplisser simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 31 octobre.