Alençon. Gagnez 2 places pour le concert de David Hallyday à Anova

En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au concert de David Hallyday, Requiem pour un fou, à Anova.

Publié le 18/11/2025 à 11h00
En décembre 2017, la France perd son icône : Johnny s’éteint, laissant derrière lui des millions de fans orphelins.

Mais un héritier légitime existe, un homme capable de rallumer la flamme sur scène et de remettre le nom Hallyday dans le cœur de tous : David Hallyday.

Artiste d’exception, doublement reconnu et profondément respecté, c’est lui qui a composé Sang pour sang, l’album le plus vendu de Johnny, symbole de leur réconciliation.

« Requiem pour un Fou » est bien plus qu’un concert : c’est l’évènement de l’année. Deux heures de spectacle pendant lesquelles les répertoires de David et de Johnny se mêlent dans un dialogue artistique. Ce show est la vision d’un fils sur l’œuvre de son père, un pacte musical empreint de filiation, de transmission et d’amour.

Date : le 26 novembre à 20h à Anova, Alençon.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 21 novembre.

