Le Havre. Gagnez 2 places pour assister au concert Studio Ghibli au Carré des Docks du Havre

Grâce à l'orchestre symphonique European Philarmonia, dirigé par le chef d'orchestre Walter Proost, venez écouter les musiques originales des films du Studio Ghibli écrite par Joe Hisaishi, compositeur attitré de ces films d'animation.

Vous retrouverez ou découvrirez l'univers merveilleux des films "Le Voyage de Chihiro", "Princesse Monoke", "Mon voisin Totoro" ou encore "Le Château ambulant" à travers des mélodies émouvantes, épiques, lyriques et envoûtantes.

Préparez-vous à un voyage musical au coeur des mondes fantastiques du Studio Ghibli.

Ce concert est un hommage sans la présence du compositeur Joe Hisaishi.

Date : le jeudi 20 novembre à 20h au Carré des Docks du Havre.

Tirage au sort le 12 novembre.