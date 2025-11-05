En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Le Havre. Gagnez 2 places pour assister au concert Studio Ghibli au Carré des Docks du Havre

En partenariat avec Tendance Ouest, venez découvrir le monde fantastique du Studio Ghibli à travers un concert d'orchestre symphonique au Carré des Docks du Havre.

Publié le 05/11/2025 à 18h00
Grâce à l'orchestre symphonique European Philarmonia, dirigé par le chef d'orchestre Walter Proost, venez écouter les musiques originales des films du Studio Ghibli écrite par Joe Hisaishi, compositeur attitré de ces films d'animation.

Vous retrouverez ou découvrirez l'univers merveilleux des films "Le Voyage de Chihiro", "Princesse Monoke", "Mon voisin Totoro" ou encore "Le Château ambulant" à travers des mélodies émouvantes, épiques, lyriques et envoûtantes.

Préparez-vous à un voyage musical au coeur des mondes fantastiques du Studio Ghibli.

Ce concert est un hommage sans la présence du compositeur Joe Hisaishi.

Date : le jeudi 20 novembre à 20h au Carré des Docks du Havre.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour assister à ce concert, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 12 novembre.

