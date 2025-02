Jeu. Tendance Ouest vous offre vos places pour le concert de Jenifer au Havre !

Grâce à Tendance Ouest, gagnez chaque matin vos 2 places pour le Juke Box Tour de Jenifer au Carré des Docks du Havre vendredi 7 mars, tirage lundi et mercredi à 8h40 sur Tendance Ouest.

Après le lumineux et exaltant n°9 Tour, Jenifer revient sur scène pour partager un moment unique et intime autour de son répertoire avec JUKEBOX TOUR. Et c'est vous qui choisissez la playlist. Une expérience unique qui vous permettra de choisir parmi une large sélection de ses chansons celles qui seront interprétées sur scène chaque soir.

Comment ça marche ? Dès votre arrivée dans la salle, utilisez votre téléphone pour scanner le QR code du JUKEBOX TOUR et composer votre playlist parmi les titres proposés. A quelques minutes de son entrée sur scène, Jenifer découvrira votre sélection coup de cœur. Votre concert deviendra un spectacle fait sur mesure, rien que pour vous.

Remportez vos places en envoyant TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi).