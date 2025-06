Jeu. Tendance Ouest vous offre 2 places à bord d'un bateau pour vivre le départ de la Tall Ships Races

Gagnez 2 places pour vivre le départ de la Tall Ships Races au Havre depuis la mer ! Tendance Ouest vous offre une expérience inoubliable !

Le 7 juillet, embarquez à bord d'un bateau pour suivre au plus près le départ spectaculaire de cette grande course ! Vivez l'intensité, ressentez l'émotion, et profitez d'une vue imprenable sur les majestueux voiliers en pleine action.

Du 4 au 7 juillet, Le Havre sera le théâtre d'un événement grandiose avec la présence des plus grands voiliers du monde. Imaginez-vous sur le pont, au plus près des marins, ressentir l'effervescence des préparatifs et vibrer au rythme du coup d'envoi de cette course mythique.

Les Grandes Voiles du Havre 2025 c'est :

• Plus de 40 grands voiliers internationaux

• Plus de 2 000 marins réunis

• Une grande parade en mer

• Des festivités pendant 4 jours au Havre

• Des animations, concerts et spectacles pour toute la famille

Embarquez avec Tendance Ouest, vivez la course de l'intérieur et soyez acteur de cette aventure maritime hors du commun !

Plus d'informations sur uneteauhavre.fr.

Jouez maintenant en envoyant NORMANDIE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort du lundi 23 au vendredi 27 juin à 8h40.