Jeu. Tendance Ouest vous offre vos places pour Malik Bentalha !

Gagnez vos deux places pour le troisième one-man-show de Malik Bentalha, vendredi 8 novembre au Carré des Docks du Havre. Un retour sur scène à ne pas manquer !

Malik propose un cocktail explosif d'humour, d'anecdotes personnelles et d'observations fines sur le quotidien. Nouveau Monde n'est pas seulement drôle, il est aussi le miroir de notre époque, vu à travers le regard vif et critique de Malik. Ce spectacle se démarque par son originalité et son authenticité, explorant des thèmes qui touchent toutes les générations, des petites absurdités de la vie de tous les jours aux grandes questions de société.

