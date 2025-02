Jeu. Gagnez vos places pour le spectacle de Malik Bentalha

Envie de rire et de découvrir un univers totalement inédit ?

Gagnez vos 2 places pour le tout nouveau spectacle Nouveau Monde de Malik Bentalha ! Il revient sur scène avec un humour frais, décalé et percutant. A ne pas manquer mercredi 26 février au Zénith de Caen ou jeudi 27 février au Zénith de Rouen !

Malik Bentalha fait son grand retour avec son troisième et tout nouveau spectacle : Nouveau Monde. Un spectacle qui allie humour, anecdotes personnelles et observations du quotidien, en véritable reflet de la société contemporaine, vu à travers les yeux d'un humoriste. En termes de contenu, Nouveau Monde se distingue par son originalité et sa pertinence.

Pour tenter votre chance, envoyez NORMANDIE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort tous les jours à 16h30.