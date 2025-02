Jeu. Gagnez vos invitations au Montreux Comedy – La Tournée en Normandie

Tendance Ouest vous invite au Montreux Comedy – La Tournée, vendredi 7 mars au Zénith de Caen et samedi 8 mars au Zénith de Rouen.

Le Montreux Comedy Festival a déjà conquis plus de 20 millions de Français sur leurs écrans… Il est temps de passer du virtuel au réel ! Pour la première fois, le plus grand festival d'humour francophone part en tournée et fait escale chez vous !

Un show unique, élégant et complètement déjanté vous attend avec Gérémy Crédeville et 8 humoristes : Laetitia Mampaka (Belgique), Tristan Lucas (France), Cécile Marx (France), Gaëtan Delferière (Belgique), Dolino (Canada), Thibaud Agoston (Suisse), PV (France), Yassine Hitch (France), prêts à tout pour vous faire rire aux éclats !

Entre sketchs, musique, danse, surprises… le spectacle est taillé sur mesure pour une soirée mémorable.

Vous envoyez ZENITH au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort chaque jour à 16h30.