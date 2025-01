Jeu. Gagnez vos places pour le nouveau spectacle d'Inès Reg à Rouen !

Inès Reg, l'humoriste aux punchlines cultes, révélée par son fameux "C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie Kevin ?", revient sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Rendez-vous au Zénith de Rouen samedi 18 janvier 2025 pour une soirée qui promet de mêler humour, émotions et une bonne dose d'autodérision.

Dans ce nouveau one-woman-show, Inès Reg aborde des sujets qui touchent à la vie quotidienne et "promet encore plus fou, encore plus dingue, une explosion de kiff et de partage". Avec son énergie débordante et son talent pour transformer le banal en hilarant, elle captive le public.

Que vous soyez fan de la première heure ou que vous la découvriez, Inès Reg promet une soirée inoubliable, pleine de paillettes et de bonne humeur. Préparez-vous à pleurer de rire !

