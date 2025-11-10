Le Havre. Gagnez 2 places pour le concert d'Ibrahim Maalouf au Carré des Docks du Havre

Après le succès retentissant de sa tournée mondiale en 2016, KALTHOUM fait son grand retour avec une série exceptionnelle de 30 concerts à travers la France et l’Europe.

Porté par un album certifié disque d’or, ce projet audacieux revisite l’un des chefs-d’œuvre les plus légendaires de la diva égyptienne Oum Kalthoum, « Alf Leila Wa Leila » (Les Mille et Une Nuits). Accompagné d’un quintet de jazz virtuose, Ibrahim Maalouf insuffle à cette œuvre mythique une modernité vibrante et une profondeur émotionnelle marquée par sa propre identité musicale.

Avec KALTHOUM, Ibrahim rend hommage non seulement à une icône intemporelle de la musique arabe, mais aussi à une figure féministe et politique majeure, dont l’héritage résonne toujours avec force dans le monde contemporain.

« KALTHOUM est une célébration des femmes qui ont marqué l’histoire. J’ai voulu rendre hommage à une voix qui a bercé mon enfance et qui reste un monument pour le peuple arabe. » – Ibrahim Maalouf

Date : le 28 novembre à 20h au Carré des Docks du Havre

