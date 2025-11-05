Rémalard en Perche. Un homme meurt après une chute à vélo

Un nouveau drame sur les routes de l'Orne. Mardi 4 novembre, un homme est décédé après une chute à vélo près de Rémalard en Perche sur la route départementale RD920, en direction de Colonard Corubert. L'accident s'est produit aux alentours de 16h30.
• A lire aussi. Caen. Il vole un vélo, les policiers le retrouvent quelques mètres plus loin
Le SMUR mobilisé
Les sept sapeurs-pompiers ainsi que l'équipe du SMUR, mobilisés jusqu'à 20h, n'ont pas pu sauver la victime.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.