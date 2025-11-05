En ce moment Eternity Alex WARREN
Rémalard en Perche. Un homme meurt après une chute à vélo

Sécurité. Un homme est décédé après une chute à vélo, mardi 4 novembre, près de Rémalard en Perche. Au total, sept sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont été mobilisés jusqu'à 20h.

Publié le 05/11/2025 à 08h30 - Par Martin Patry
Les pompiers et le SMUR n'ont pas réussi à sauver la victime, mardi 4 novembre.  - Martin Patry - illustration

Un nouveau drame sur les routes de l'Orne. Mardi 4 novembre, un homme est décédé après une chute à vélo près de Rémalard en Perche sur la route départementale RD920, en direction de Colonard Corubert. L'accident s'est produit aux alentours de 16h30. 

Le SMUR mobilisé

Les sept sapeurs-pompiers ainsi que l'équipe du SMUR, mobilisés jusqu'à 20h, n'ont pas pu sauver la victime.

