Étretat. Le corps d'un septuagénaire repêché au pied des falaises

Sécurité. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés à Etretat, dimanche 2 novembre, après la chute d'un homme depuis la falaise d'aval. 

Publié le 02/11/2025 à 18h52 - Par Célia Caradec
Étretat. Le corps d'un septuagénaire repêché au pied des falaises
C'est au niveau de la porte d'Aval que le septuagénaire a chuté. - Célia Caradec - Illustration

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés vers 17h, dimanche 2 novembre, à Etretat, pour porter secours à une personne ayant chuté de la falaise, au niveau de la porte d'Aval. L'hélicoptère Dragon 76 a également été déployé sur zone.

Hélitreuillé par Dragon 76

Peu après 18 heures, le corps sans vie de la victime a pu être localisé dans l'eau. La victime a été hélitreuillée et acheminée par la Sécurité civile au niveau de la chapelle d'Etretat, en haut de la falaise. Selon les pompiers, la victime est un homme âgé d'environ 70 ans.

Le corps a été laissé à la disposition des forces de l'ordre pour les premières constatations.

