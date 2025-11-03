Gastronomie. Médaillée du Mérite agricole, Emeline Aubry est en route pour les championnats de France de pâté en croûte

Emeline Aubry met les pieds dans le plat. Mercredi 5 novembre, la cheffe cuisinière de la boutique In Pâté en coûte we crust s'élancera pour le championnat de France de pâté en croûte, à Paris. Elle y présentera sa nouvelle recette à base de boudin noir, avec laquelle elle espère remporter le titre. Il s'ajoutera peut-être à sa récente médaille du Mérite agricole, décernée par l'ancienne ministre, Véronique Louwagie, samedi 25 octobre.

"Une recette de cœur"

Pour sa troisième participation aux championnats de France, Emeline Aubry a choisi de présenter une "recette de cœur", précise-t-elle fièrement. A base de boudin noir et orné d'une dentelle blanche et immaculée d'Alençon, lieu d'origine de son grand-père, son pâté en croûte conjugue "fêtes du village, où l'on abat le cochon, et grandes tables de la cuisine raffinée", ajoute la cheffe.

Lors de la finale, une vingtaine d'autres candidats seront à ses côtés. Les sept meilleurs seront sélectionnés par le jury pour concourir au championnat du monde, lundi 1er décembre, à Lyon. Emeline Aubry rêve d'en faire partie et ce, malgré l'aspect "très clivant du boudin noir à cause de sa connotation rustique", assume-t-elle.

"J'espère porter haut les couleurs de la Normandie"

C'est un pari tenu pour la cheffe cuisinière, déjà lancée dans les préparatifs. L'année dernière, elle n'avait pas pu accéder à la finale du championnat de France, éliminée faute de gelée. Pour autant, elle espère ajouter sur le mur de son atelier à Saint-Maurice-les-Charencey (Orne), une nouvelle victoire à sa collection : 4e place ex aequo en 2021, 3e place et première femme à monter sur le podium en 2023. "J'espère porter haut les couleurs de l'Orne et de la Normandie", conclut-elle.

En attendant, elle prépare ses pâtés en croûte sur commande, qu'elle reçoit depuis son compte Instagram.