Bolbec. Il est arrêté en récidive de conduite sous stupéfiants

Samedi 1er novembre peu après 20h, une patrouille de police circule dans les rues de Bolbec. A hauteur de la rue de la République, les agents repèrent un automobiliste qui refuse une priorité à un cédez le passage. L'homme de 41 ans est contrôlé. Il s'avère que son permis de conduire n'est plus valide.

Positif à la cocaïne et à l'amphétamine

Le quadragénaire semble alcoolisé mais il est sous le seuil légal, à 0,14 gramme d'alcool par litre de sang. Il sort en revanche positif du test aux stupéfiants pour cocaïne et amphétamine. L'homme était en récidive de conduite sous stupéfiants. Il a été placé en garde à vue.