[Photos] Le Havre. Un centre d'hébergement d'urgence dans l'ancien collège Guy Moquet

Solidarité. Fermé depuis 2017, l'ancien collège Guy Moquet du Havre accueille cet hiver un centre d'hébergement d'urgence de 40 places, pour les familles sans abri. Un lieu ouvert 24h/24 pendant la trêve hivernale, quelle que soit la météo.

Publié le 03/11/2025 à 11h16 - Par Célia Caradec
Une pièce commune permettra de se restaurer. - Célia Caradec

Dans les salles de classe, le tableau est toujours là, mais des lits ont remplacé les bureaux des élèves. L'ancien collège Guy Moquet, situé dans le quartier de Caucriauville, sur les hauteurs du Havre, accueille depuis samedi 1er novembre un centre d'hébergement d'urgence temporaire.

Ouvert 24h sur 24

Dans cet espace appartenant à la Ville du Havre, géré par l'Association Femmes et Familles en Difficulté (AFFD), jusqu'à 40 personnes pourront être accueillies pendant toute la durée de la trêve hivernale. Un accueil réservé aux femmes et aux familles, comprenant des dortoirs, donc, des sanitaires, une pièce commune avec salon et micro-ondes ainsi qu'un accompagnement social et alimentaire. "Nous avons lancé un appel aux dons pour le mobilier et l'équipement, précise Stéphanie Leroux, directrice de l'AFFD, Emmaüs nous a aidés, ainsi que des particuliers." Chacune des cinq chambres, comprenant huit lits, sera modulable grâce à des cloisons mobiles, permettant d'apporter un peu d'intimité.

Des chambres de huit lits ont été aménagées.Des chambres de huit lits ont été aménagées. - Célia Caradec

Un centre d'hébergement dans un ancien collège

Dans ce nouvel espace, les familles seront accueillies tous les jours, 24 heures sur 24, y compris quand il n'y a pas école. Pour quelques jours, quelques semaines ou pour tout l'hiver, selon les situations. "Jusqu'ici, il n'existait qu'une mise à l'abri ponctuelle, au gymnase Monod, uniquement lors d'épisodes de très grand froid, et qui ne se faisait que la nuit", rappelle Vincent Leprévost, directeur départemental de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Ce centre évite aussi aux femmes seules et enfants d'être confrontés à un public plus généraliste, parfois en situation de grande marginalité.

Vincent Leprévost, directeur départemental de la DDETS

Pour le fonctionnement de ce centre, l'Etat aide l'AFFD à hauteur de 250 000€ cet hiver. La Ville du Havre prend quant à elle à sa charge les fluides (eau, électricité) et l'aménagement de sanitaires.

En Seine-Maritime, on compte 1 700 places d'hébergement pérennes, auxquelles s'ajoutent 400 places temporaires pendant la période hivernale. Au Havre, l'ouverture du gymnase Monod lors du passage au stade "temps froid" (température ressentie entre -5°C et -10°C) est maintenue cet hiver. Il peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Jusqu'à 30 places d'hôtel sont également mobilisables.

Une partie de l'ancien collège Moquet est dédiée à l'AFFD. Il accueille aussi le Secours populaire.Une partie de l'ancien collège Moquet est dédiée à l'AFFD. Il accueille aussi le Secours populaire. - Célia Caradec

Galerie photos
Des chambres de huit lits ont été aménagées. - Célia Caradec Une partie de l'ancien collège Moquet est dédiée à l'AFFD. Il accueille aussi le Secours populaire. - Célia Caradec

[Photos] Le Havre. Un centre d'hébergement d'urgence dans l'ancien collège Guy Moquet
