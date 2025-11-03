En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
Insolite. Quand Bayeux rencontre son homologue… brésilien

International. Pour la première fois depuis 1944, les deux villes nommées Bayeux se rencontrent, sur les terres normandes. Une délégation brésilienne a fait le voyage cette semaine, pour une rencontre insolite.

Publié le 03/11/2025 à 09h19 - Par Léo Besselievre
La maire de Bayeux au Brésil, Tacyana Leitao (à gauche) et le premier-adjoint au maire de Bayeux en France, Arnaud Tanquerel (à droite), tiennent ensemble le drapeau de la ville brésilienne. - Léo Besselièvre

Saviez-vous que Bayeux avait une ville jumelle au Brésil ? Jeudi 30 octobre, c'était d'ailleurs la première fois qu'une délégation du pays faisait le voyage en Normandie. L'occasion pour les deux municipalités de parler de sujets comme le sport, la culture, ou encore l'éducation.

Enfin du concret

Malgré une première visite il y a 11 ans, via l'association créée du côté brésilien, c'est la première visite officielle en France pour une maire de la ville de Bayeux, Brésil, en France. Une délégation d'une vingtaine de personnes a fait le voyage par avion, ont atterri à Paris, avant de finir le voyage par la route. On y compte la maire, Tacyana Leitão, accompagnée de son conjoint, Felipe Leitão, également député de la région de Paraíba, où se situe la ville. A noter la présence de la structure associative qui a fait le déplacement, et qui a permis à 12 enfants de faire partie de l'aventure.

Cette rencontre est placée sous le thème de l'échange et de l'apprentissage, pour mieux se connaître et s'enrichir mutuellement. C'est aussi l'occasion pour l'association franco-brésilienne de montrer les actions réalisées au Brésil. Dans une ville considérée comme pauvre, les enfants ont accès à l'éducation ou au sport, grâce à cette initiative. Cela donne des idées à Arnaud Tanquerel, premier maire adjoint, pour créer une association participative : "On aimerait que les Bayeusains, rattachés au Brésil ou au portugais, prennent en charge une association pour perpétuer ce lien, et faire vivre cette belle histoire."

Créer un lien de fraternité

Anciennement appelée Barreiros, la ville de Bayeux, dans l'Etat de Paraíba, a pris ce nom le 21 juin 1944. L'initiative vient d'un journaliste brésilien reconnu, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, très attaché à la France. Il voulait rendre hommage à la première ville libérée de la bataille de Normandie. Dix fois plus peuplée que sa jumelle normande, la Bayeux brésilienne partage pourtant la même envie de bâtir des ponts culturels. La maire souhaite que cette histoire anecdotique continue : "Il faut que ça soit un partage de savoir", explique-t-elle.

12 enfants ont fait le voyage avec la délégation brésilienne. L'occasion pour eux de jouer un spectacle sur leur culture et leur pays ce jeudi 30 octobre, à l'hôtel des Doyens.12 enfants ont fait le voyage avec la délégation brésilienne. L'occasion pour eux de jouer un spectacle sur leur culture et leur pays ce jeudi 30 octobre, à l'hôtel des Doyens. - Léo Besselièvre

C'est aussi le même avis pour Arnaud Tanquerel, adjoint au maire de Bayeux (France) qui a annoncé vouloir organiser des cours de portugais dans les prochaines années. "On aspire aussi à organiser un voyage dans les prochaines années pour découvrir cette culture et ce pays", dit-il, même si Bayeux est une ville internationalement reconnue, déjà jumelée avec de nombreuses autres villes. De plus, utiliser le Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre pourrait être un excellent support selon lui, "pour montrer ce qui se passe là-bas, avec des images d'actualité". La déclaration d'amitié signée en 2015 devrait prendre tout son sens dans les années à venir, si les visites entre les deux villes deviennent de plus en plus fréquentes. De quoi donner des idées à Cherbourg, dans le Cotentin. Une ville peuplée de 1 100 habitants porte le même nom, en Australie, sur la côte est.

