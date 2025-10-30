En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Le Havre. Ivre au volant, il perd le contrôle et percute une voiture en train de se garer

Sécurité. Un homme de 35 ans a perdu le contrôle de sa voiture au Havre, mercredi 29 octobre 2025 dans la soirée. Il a percuté une voiture en train de se garer, sans faire de blessé. Ivre au moment des faits, son permis lui a été retiré.

Publié le 30/10/2025 à 11h25 - Par Pierre Durand-Gratian
Le permis de l'homme responsable de l'accident lui a été immédiatement retiré. - Illustration

L'accident n'a heureusement pas fait de blessé. Mercredi 29 octobre dans la soirée au Havre, rue Aristide-Briand, un homme a perdu le contrôle de sa voiture. Il est venu percuter une voiture qui était en train de manœuvrer pour se garer, rapporte une source policière. A son bord, une femme de 26 ans qui est indemne. 

1,84g d'alcool par litre de sang

Les deux parties s'apprêtaient à remplir un constat amiable quand une patrouille de police s'est arrêtée. L'homme responsable de l'accident a avoué avoir consommé de l'alcool. Le dépistage va révéler un taux à 1,84g d'alcool par litre de sang. Son permis lui a été immédiatement retiré. 

