Le Havre. Ivre au volant, il perd le contrôle et percute une voiture en train de se garer

L'accident n'a heureusement pas fait de blessé. Mercredi 29 octobre dans la soirée au Havre, rue Aristide-Briand, un homme a perdu le contrôle de sa voiture. Il est venu percuter une voiture qui était en train de manœuvrer pour se garer, rapporte une source policière. A son bord, une femme de 26 ans qui est indemne.

1,84g d'alcool par litre de sang

Les deux parties s'apprêtaient à remplir un constat amiable quand une patrouille de police s'est arrêtée. L'homme responsable de l'accident a avoué avoir consommé de l'alcool. Le dépistage va révéler un taux à 1,84g d'alcool par litre de sang. Son permis lui a été immédiatement retiré.