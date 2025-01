Près du Havre. Mort de l'adolescente de 15 ans percutée par une voiture

Victime d'un accident de la route, jeudi 9 janvier, à Gonneville-la-Mallet, non loin de Saint-Jouin-Bruneval, une adolescente de 15 ans est décédée des suites de ses blessures, vendredi 10 janvier, au CHU de Rouen, a annoncé le parquet du Havre. Cette dernière avait été héliportée d'urgence vers Charles Nicolle après avoir été percutée par une voiture. Selon le parquet, la jeune fille traversait la route derrière un bus scolaire au moment où celui-ci redémarrait lorsqu'elle a été percutée par une voiture qui roulait en sens inverse. Le conducteur de la voiture, un jeune homme âgé de 19 ans, a alors pris la fuite et a été rattrapé par un témoin avant d'être placé en garde à vue.

Le suspect reconnaît son implication

Inconnu des services de police, le mis en cause n'avait pas consommé d'alcool ni de stupéfiants et son véhicule était en règle selon le procureur de la République. Le suspect a d'ailleurs "immédiatement reconnu son implication". L'enquête va se poursuivre, notamment pour déterminer la vitesse du véhicule et les circonstances exactes de l'accident.