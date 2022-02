Gonfreville-l'Orcher. Seine-Maritime : trois blessés graves dans un accident sur l'A131

Il était près de 15h40, le dimanche 21 avril 2019, lorsque les secours ont été appelés pour intervenir sur un accident de la route sur l'autoroute A131, au niveau de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), dans le sens Le Havre vers Tancarville. Sur place, les pompiers ont découvert un véhicule sur le toit avec trois personnes à son bord.

Dragon 76 mobilisé

Les trois blessés graves ont été conduit vers le centre hospitalier Monod. Un homme de 60 ans et une femme de 32 ans y ont été emmenés médicalisés par des ambulances. La dernière victime, un homme de 85 ans, a elle été transportée par l'hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile.

Au total, les pompiers sont intervenus avec six engins et 15 personnes. Un temps fermé, l'autoroute a été rouvert après nettoyage de la zone de l'accident et enlèvement de la voiture par une dépanneuse.