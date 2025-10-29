Alençon. "C'est le rendez-vous de l'année" : Le parc fun loisirs est de retour au parc des expositions Anova

Jeux gonflables, manèges, trampolines… Installé au parc des expositions Anova, à Alençon, le parc fun loisirs est de retour pendant cinq jours, du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre. Avec plus d'une trentaine de jeux et d'attractions, le parc attend environ 1 000 visiteurs par jour.

"C'est le rendez-vous de l'année"

Parmi les jeux incontournables du parc, un toboggan gonflable appelé Le requin. "C'est mon jeu préféré, il va super vite et ça fait des petits guilis dans le ventre quand on glisse", explique Manoë, 9 ans. "C'est trop bien ! On peut glisser à trois en même temps", ajoute Naïa, 10 ans.

Dans les manèges, "les enfants et leurs parents peuvent venir s'amuser ensemble", précise Sébastien Bertin, gérant du parc. "Je viens de monter en rodéo sur le taureau mécanique. C'est vraiment le rendez-vous de l'année, même pour moi. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser", confirme Sandrine, 45 ans, venue accompagner son fils et son neveu.

"Tout le monde y trouve son compte"

Le parc cherche également à diversifier ses attractions. Parmi les nouveautés de cette deuxième édition, l'hippo-drôle, une course de chevaux sauteurs, le toboggan jungle ou encore le tir élastique, un jeu sportif où les participants doivent courir le plus loin possible avant d'être tirés en arrière. "Tout le monde y trouve son compte", conclut Sébastien Bertin.

Le Parc Fun loisirs est ouvert jusqu'au dimanche 2 novembre de 10h à 19h. Les tarifs vont de 6 à 12 euros.