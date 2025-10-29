En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Plongez dans l'univers de la série La Chronique des Bridgerton le temps d'une soirée au Café sculpture

Loisir. Une soirée dédiée à la série La Chronique des Bridgerton est organisée vendredi 28 novembre par Amira Brahimi qui a remporté l'appel à projet du Café sculpture au musée des Beaux-arts de Rouen. Attention, les places sont limitées.

Publié le 29/10/2025 à 14h54 - Par Justine Carrère
Rouen. Plongez dans l'univers de la série La Chronique des Bridgerton le temps d'une soirée au Café sculpture
Amira Brahimi, qui a remporté l'appel à projet du Café sculpture, organise une soirée dédiée à la série La Chronique des Bridgerton vendredi 28 novembre.  - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avis aux fans de La Chronique des Bridgerton ! Une soirée 100% dédiée à cette série est prévue vendredi 28 novembre au Café sculpture situé au cœur du musée des Beaux-Arts de Rouen. Elle se déroulera de 19h30 à 23h et il faudra débourser 89€ la place qui comprendra le buffet dînatoire, les boissons, le spectacle, etc.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Le nouveau Café sculpture du musée des Beaux-Arts de Rouen n'attire pas que les touristes

Un événement pour lancer la carte automne hiver

A travers cet événement intitulé Le bal de la régence, Amira Brahimi, gérante de Café Crème, Fuzao et Habibi à Rouen, souhaite aussi "lancer notre carte automne/hiver au Café sculpture". Les futures pâtisseries feront aussi écho à celles de La Chronique des Bridgerton mais "l'univers culinaire sera plutôt lié autour de tableaux" comme la précédente carte qui faisaient référence aux Impressionnistes.

Lors de la soirée inspirée de La Chronique des Bridgerton, les participants sont invités à venir habillés comme les personnages de la série.Lors de la soirée inspirée de La Chronique des Bridgerton, les participants sont invités à venir habillés comme les personnages de la série. - Justine Carrère

De la musique et un décor floral

Durant cette soirée, les participants seront plongés dans un décor floral. Ils profiteront d'un buffet dînatoire, de la présence de musiciens du spectacle Candlelight et même d'une harpiste. Selon Amira Brahimi, "l'idée c'est aussi de venir habillé comme dans la série et de jouer le jeu" donc comme au XIXe siècle. Elle souhaite "replonger les gens dans cet univers d'époque". Il y aura un jeu de lumière, de la valse et autres danses d'époque.

D'autres événements à venir ?

Cette volonté de créer une soirée en référence à cette série ne date pas d'hier. "On y pense depuis longtemps avec mon conjoint. On y avait déjà pensé avant que je remporte l'appel à projet du Café sculpture", raconte Amira Brahimi. "Si cet événement plaît, à chaque saison et changement de carte, on réfléchit à proposer un bal printemps/été et automne/hiver pour l'année prochaine", ajoute-t-elle.

Attention, les places sont limitées. Il faut réserver sur le site de l'événement. Le lieu peut accueillir 250 personnes et un peu plus d'une centaine de places sont déjà prises.

Pratique. Musée des Beaux-arts, Esplanade Marcel Duchamp, Rouen. 

Galerie photos
Lors de la soirée inspirée de La Chronique des Bridgerton, les participants sont invités à venir habillés comme les personnages de la série. - Justine Carrère

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Plongez dans l'univers de la série La Chronique des Bridgerton le temps d'une soirée au Café sculpture
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple