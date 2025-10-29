Rouen. Plongez dans l'univers de la série La Chronique des Bridgerton le temps d'une soirée au Café sculpture

Avis aux fans de La Chronique des Bridgerton ! Une soirée 100% dédiée à cette série est prévue vendredi 28 novembre au Café sculpture situé au cœur du musée des Beaux-Arts de Rouen. Elle se déroulera de 19h30 à 23h et il faudra débourser 89€ la place qui comprendra le buffet dînatoire, les boissons, le spectacle, etc.

Un événement pour lancer la carte automne hiver

A travers cet événement intitulé Le bal de la régence, Amira Brahimi, gérante de Café Crème, Fuzao et Habibi à Rouen, souhaite aussi "lancer notre carte automne/hiver au Café sculpture". Les futures pâtisseries feront aussi écho à celles de La Chronique des Bridgerton mais "l'univers culinaire sera plutôt lié autour de tableaux" comme la précédente carte qui faisaient référence aux Impressionnistes.

Lors de la soirée inspirée de La Chronique des Bridgerton, les participants sont invités à venir habillés comme les personnages de la série. - Justine Carrère

De la musique et un décor floral

Durant cette soirée, les participants seront plongés dans un décor floral. Ils profiteront d'un buffet dînatoire, de la présence de musiciens du spectacle Candlelight et même d'une harpiste. Selon Amira Brahimi, "l'idée c'est aussi de venir habillé comme dans la série et de jouer le jeu" donc comme au XIXe siècle. Elle souhaite "replonger les gens dans cet univers d'époque". Il y aura un jeu de lumière, de la valse et autres danses d'époque.

D'autres événements à venir ?

Cette volonté de créer une soirée en référence à cette série ne date pas d'hier. "On y pense depuis longtemps avec mon conjoint. On y avait déjà pensé avant que je remporte l'appel à projet du Café sculpture", raconte Amira Brahimi. "Si cet événement plaît, à chaque saison et changement de carte, on réfléchit à proposer un bal printemps/été et automne/hiver pour l'année prochaine", ajoute-t-elle.

Attention, les places sont limitées. Il faut réserver sur le site de l'événement. Le lieu peut accueillir 250 personnes et un peu plus d'une centaine de places sont déjà prises.

Pratique. Musée des Beaux-arts, Esplanade Marcel Duchamp, Rouen.