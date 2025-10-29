Côte Ouest Centre Manche. Un projet de centre d'interprétation pour raconter la bataille des Haies et la Reconstruction à l'étude

Un centre d'interprétation sur l'histoire de la bataille des Haies et la Reconstruction va-t-il voir le jour dans l'ancienne gendarmerie de Saint-Jores, commune nouvelle de Montsenelle ? Le bâtiment a été acheté il y a deux ans par l'intercommunalité Côte Ouest Centre Manche. Elle étudie depuis comme l'utiliser, avec un déjà une idée en tête : créer un centre d'interprétation de la bataille des Haies et de la Reconstruction. Pour nourrir leur réflexion, un groupe d'élus est allé à Bastogne en Belgique, mi-octobre, pour voir ce qui existe de l'autre côté de la frontière.

Qu'est-ce qu'un centre d'interprétation ? "C'est le principe d'un musée mais qui va au-delà d'un musée", explique Stéphanie Maubé, la maire de Lessay. Ce type de centre ne se contente pas d'exposer des vitrines avec des objets et des étiquettes à lire. "Ça, c'est une forme de muséographie qui est assez ancienne, détaille l'élue. L'idée c'est de réinventer une autre manière de raconter l'histoire. Ça peut être interactif, avec de la vidéo, des décors, des visites en sortant du musée. L'idée est de faire ressentir des émotions aux visiteurs, qu'ils soient en immersion."

L'emplacement est à mi-chemin entre la côte ouest et la côte de la Manche. "On a bien conscience que l'offre autour du tourisme de mémoire se situe sur la côte est et les plages du Débarquement. Si on veut aller capter un peu de tous ces visiteurs-là, il ne faut pas se trouve trop loin des autres musées", explique Stéphanie Maubé, la maire de Lessay.

Trouver la bonne articulation entre privé et public

"Notre voyage dans d'autres musées c'est pour s'inspirer : pour découvrir différents types de muséographie, comment on peut faire aussi avec des moyens raisonnables, de l'immersif. Ce qui m'intéressait en tant qu'élue, c'est de voir l'articulation entre une collectivité et des fonds publics et des fonds privés et les associations porteuses de mémoire, explique la maire. De nos jours, l'argent public va être de plus en plus rare, donc on ne va pas pouvoir porter intégralement des projets de musées. Il faut qu'on trouve la complémentarité avec des associations qui possèdent des fonds d'objets et pourquoi pas aller cherche du mécénat. Des fonds et de l'argent, il en existe. Il faut trouver comment articuler ce projet pour qu'il puisse être raisonnablement porté par notre collectivité", assure-t-elle. Ce projet ne verra le jour que s'il est économiquement viable pour les collectivités qui le portent.

Qu'est-ce qu'il y aura dans ce centre d'interprétation ?

Le projet est de raconter les deux mois de la bataille des Haies, qui fait suite à la réussite du Débarquement. Il s'agit d'une bataille lente, dure et violente. Un focus devrait être fait sur le témoignage des habitants qui l'ont vécu. "Ce qu'il y a d'intéressant aussi à mettre en valeur, c'est l'aspect actuel des bourgs : ce sont des bourgs reconstruits. Si on ne comprend pas cette bataille des Haies, on ne peut pas comprendre pourquoi nos bourgs ont été bombardés jusqu'à être rasés", précise Stéphanie Maubé. C'est pour cela que l'aspect Reconstruction devrait aussi être expliqué, avec notamment l'installation d'une des dernières baraques créées après la Libération pour loger des sinistrés.