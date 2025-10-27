[Photos]. Après un an de travaux, où en est le château de Bénouville ?

La rénovation du château de Bénouville se poursuit toujours. Fermé depuis septembre 2024, l'édifice du XVIIIe siècle ne rouvrira pas avant 2027.

Maud Dauphinot, directrice des bâtiments départementaux (à gauche) et Aude Maisonneuve, chef du service du patrimoine départemental (à droite), devant la façade échaffaudée du château. - Léo Besselièvre

Restituer l'apparence d'origine

Il faut remonter à 1982 pour retrouver un chantier d'une telle ampleur. Mais cette fois, l'objectif est de restituer le château dans son apparence d'origine. Le Département en a confié la maîtrise d'œuvre à l'agence Chatillon Architectes, experte en monuments historiques. Après une phase de curage destinée à vider totalement le bâtiment, les ouvriers travaillent désormais sur les extérieurs avant d'entamer l'intérieur début 2026.

L'intérieur du château de Bénouville, totalement désossé. - Léo Besselièvre

"A l'échelle du département, c'est un énorme chantier", souligne Maud Dauphinot, directrice des bâtiments départementaux. 17 entreprises sont déjà mobilisées, une trentaine au total d'ici 2027. Jusqu'ici à usage administratif, le château sera fréquemment ouvert au public à sa réouverture, avec un nouvel espace billetterie. Ces travaux répondent à la fois à la demande des habitants et à un besoin de modernisation énergétique et électrique.