Loisir. Hadrena et Adventure Line Productions, deux sociétés spécialisées dans le divertissement, lancent un "action game" inspiré de Fort Boyard à Rouen. Le concept doit arriver dans le courant de l'année 2026. 

Publié le 28/10/2025 à 17h00 - Par Alexandre Leno
Les clients pourront se confronter à quelques-unes des véritables épreuves que l'on retrouve sur le Fort.  - Adventure Line Productions

Pas besoin de présenter l'émission. Le célébrissime jeu télévisé Fort Boyard arrive bientôt à Rouen en version "action game" style escape game. Ce "Fort Boyard Aventures" reprendra de manière immersive la plupart des mythiques épreuves du véritable fort en Charente-Maritime, le tout "grandeur nature", promettent les fondateurs, Hadrena et Adventure Line Productions. Les deux sociétés ont déjà ouvert le concept à travers tout l'Hexagone ; Montpellier, Angers, Marseille, Brétigny, Grenoble, Toulouse, Annecy et dernièrement à Bordeaux.

Début 2026

Le "fort rouennais", lui, doit arriver en principe dans le courant du premier trimestre 2026. Le concept est simple : "Les joueurs, en équipe de 2 à 5 personnes, sont libres de créer leur propre parcours parmi les 34 cellules, comprenant les célèbres salles du Jugement, du Conseil et du Trésor, pour relever des défis physiques, d'adresse, d'équilibre ou de réflexion", expliquent les fondateurs. L'expérience promet d'être au plus proche de l'authentique émission avec "des décors fidèles aux cellules du fort". 

Loisirs. Fort Boyard arrive bientôt à Rouen sous forme d'action game
