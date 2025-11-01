Près de Caen. "Le dessin, ça s'apprend en deux heures" : cet artiste peintre propose des cours dans son atelier

En ce moment Divine idylle Vanessa PARADIS
Culture. L'artiste peintre Jean-François Conta accueille dans son atelier de Bretteville-sur-Odon des passionnés ou débutants.

Publié le 01/11/2025 à 13h00 - Par Lilian Fermin
Jean-François Conta tient dans ses mains mon dessin. On ne voit presque rien ? Normal, j'ai suivi ses consignes, et je n'ai pas appuyé sur le crayon, pour tout retravailler plus tard !

"Le dessin, ça s'apprend en 2 heures. Ce qu'il faut, c'est de l'envie, après, c'est facile", me clame avec assurance Jean-François Conta. Mes notes reçues au collège en arts plastiques en témoignent, le dessin n'est pourtant pas une chose innée chez moi. J'ai décidé de remédier à ça en poussant les portes de l'atelier Conta, situé à Bretteville-sur-Odon. Ici, l'artiste peintre Jean-François Conta, qui m'affirme avoir vu passer plus de 4 000 élèves en 38 ans, donne sa chance à tout le monde. Pendant que quelques élèves confirmés peignent de jolis tableaux, il me prend à part.

Une bouteille pour débuter

Une chaise, un grand calepin, deux ou trois crayons à papier, une gomme, et me voilà prêt. L'artiste me représente cinq formes géographiques basiques : triangle, carré, rectangle… "Ces cinq formes sont la base de tous les dessins", me dit-il simplement. Le cours commence par une bouteille que je vais devoir représenter. "Elle me suit depuis le début, tout le monde a commencé par la dessiner", confie Jean-François Conta. Il suffit de tracer "la boîte" de l'objet, c'est-à-dire la forme géométrique dans laquelle il rentre. Partons sur un rectangle, en forme verticale. On dessine l'axe central, et puis tout est question de symétrie, en partant du haut vers le bas, je peux représenter aisément, par petits bouts, la bouteille. Je regarde l'artiste faire, puis c'est à mon tour. La théorie est intégrée, mais la pratique est plus difficile : mes traits ne sont pas toujours très droits, et je me dois d'utiliser la gomme…

Vais-je devenir architecte ?

La leçon est comprise, alors Jean-François Conta ajoute des étapes. Il dispose face à moi une boîte, puis une courge. Le cours se complexifie, mais grâce à sa première leçon, je m'en sors, plus ou moins ! Alors, suis-je un bon élève ? "Très bon, à l'écoute, me félicite mon professeur. Je ne suis pas magicien, mais vous vous rendez compte qu'au bout de 25 minutes vous avez déjà compris le truc." Il est vrai, et je me demande de quoi je serais capable après quelques heures passées avec lui !

Au fil du temps, presque un millier de ses jeunes sont devenus "architectes, stylistes, graphistes, designers…" D'autres vivent désormais de leurs peintures, tandis qu'une autre partie de sa clientèle est composée "d'adultes qui viennent pour le plaisir". Jean-François Conta prend des élèves à partir de 10 ans, pour des cours en petit comité, de sept à huit maximum, par session de 2 heures par semaine. Comptez 100€ le mois pour un adulte, et 90€ pour un mineur.

Pratique. 6 chemin de Lamballard, Bretteville-sur-Odon. 06 12 20 88 03.

