Insolite. Deux œuvres de René Magritte adjugées à plus de 100 000€ et 255 000€ à une vente aux enchères à Caen

C'est une vente exceptionnelle. Ce samedi 8 mars, selon l'AFP, un tableau objet et un dessin réalisés avant 1944 par l'artiste surréaliste belge René Magritte ont été vendus aux enchères à Caen respectivement 255 000€ et 100 000€

Des œuvres conservées au sein de la famille du poète

Inédites jusqu'à aujourd'hui sur le marché de l'art, ces œuvres avaient été conservées, toujours selon l'AFP, au sein de la famille du poète, avocat et cinéaste surréaliste belge Ernst Moerman (1897-1944) qui en était devenu propriétaire avant sa mort. "Trouver ainsi deux œuvres inconnues au catalogue raisonné et certifiées par le comité Magritte est exceptionnel", a expliqué Solène Lainé, commissaire-priseur à Caen, "et la provenance est idéale puisqu'elles ont été acquises par un ami de Magritte référencé en tant que collectionneur de l'artiste".

Le comité Magritte est composé de trois personnes de la fondation Magritte et quatre experts internationaux qui disposent de toutes les archives leur permettant de remettre les certificats d'authenticité, de préserver et promouvoir l'œuvre de René Magritte.

Le tableau objet acheté par téléphone

Le tableau objet, estimé entre 150 000 et 200 000€, a été acheté par téléphone à l'hôtel des ventes de Caen pour un montant de 255 000€, (316 000€ avec frais). Il s'agit d'une huile sur toile et galet de 25x21 cm, une palette de bois sur laquelle Magritte a peint un ciel bleu parsemé de nuages et transpercée par un véritable galet. Une œuvre jumelle intitulée "Le Fait Primitif" et datant de 1936 était déjà répertoriée et conservée au sein d'une collection privée new-yorkaise.

Le dessin vendu à plus de 100 000€

Le dessin aux crayons de couleurs (27x24 cm), sans titre mais appelé "Nu de face" pour la vente, représente une femme nue debout avec de longues boucles multicolores et n'a obtenu qu'une seule enchère, au prix de son estimation (entre 100 000 et 150 000€), soit un total de 124 000€ avec frais. "C'est la bonne période de Magritte, ces années 30-40, les plus recherchées, c'est la période surréaliste, celle qui a le plus marqué", a souligné Irénée Brun, du cabinet d'expertise Perazzone-Brun chargé d'authentifier et d'estimer les œuvres. "C'est rare d'avoir des œuvres de cette importance".

Avec AFP