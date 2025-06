Longny-au-Perche. Un tableau du XVIIe siècle transféré au château de Versailles

L'Orne abritait jusque-là une œuvre d'art d'une "valeur assez inestimable", confie Florent Maillard, chargé de l'inventaire du patrimoine bâti au Parc naturel régional du Perche. Depuis plus d'un siècle, un tableau représentant Louis XIV enfant aux côtés de sa mère, Anne d'Autriche, était exposé dans un château à Longny-au-Perche.

Un tableau du XVIIe siècle

Le grand portrait est l'œuvre de Charles et Henri Beaubrun. "Il a été peint entre 1644 et 1645, raconte Florent Maillard. On en sait assez peu sur ses origines mais Anne d'Autriche l'avait sûrement commandé pour l'envoyer à sa famille qui, comme son nom l'indique, vivait en Autriche. C'est un peu comme une carte postale", explique-t-il.

L'œuvre avait été achetée 1897 par le marquis de Ludre, qui a finalement souhaité l'exposer dans son château à Longny-au-Perche, dans lequel il s'était installé au début du XXe siècle. Le tableau avait ensuite été transmis dans la descendance du marquis avant d'intégrer la collection Percevraut de la commune.

Direction Versailles

En 2021, le Parc naturel régional du Perche avait réalisé l'inventaire du patrimoine bâti de la petite commune de Longny-au-Perche. "Ce travail consiste à recenser, étudier et faire connaître l'architecture ancienne sur le territoire. Il se déroule en plusieurs temps avec une recherche documentaire, un travail sur le terrain et l'archivage de données, détaille Florent Maillard. J'ai été contacté par la conservatrice du musée de Versailles qui voulait en savoir plus sur le parcours de l'œuvre afin de pouvoir la préempter. On peut dire que c'est en partie grâce à ce travail d'inventaire que le tableau va être exposé au château de Versailles", poursuit-il.

Le grand portrait va intégrer la galerie consacrée à Louis XIV au musée du château de Versailles, qui a pu utiliser son droit de préemption pour l'acquérir.