Caen. Découvrir une œuvre d'art augmenterait-il le bien-être ? Le musée des Beaux-Arts lance une étude unique au monde

Dans le cadre du Millénaire de Caen, plusieurs projets faisant se rencontrer l'art et la science ont été lancés. Parmi eux, l'étude ABC, pour Art, bien-être et cerveau. Avec un objectif : démontrer que découvrir une œuvre d'art permet d'actionner des choses positives dans le cerveau. "Nous cherchons à mesurer ce qu'il se passe dans le cerveau, et comment les personnes vont, émotionnellement et esthétiquement, avoir une expérience", explique Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'université de Caen.

Tout un tas d'outils technologiques permettent aux scientifiques de récolter nombre de données sur le participant.

Première mondiale

Cette étude menée au musée des Beaux-Arts est unique en son genre. De par le nombre de personnes analysées, 200, mais aussi par le fait que c'est à chaque fois des profils "en bonne santé". Le fait de réaliser l'étude au sein du musée, et non dans un laboratoire, la rend aussi unique. "On connaît tous la Joconde, mais la voir en vrai, c'est aller à sa rencontre", poursuit le scientifique.

Le stress des cobayes est enregistré, tout comme la fréquence cardiaque, l'activité cérébrale, ou bien le regard. Tous ont entre 18 et 65 ans, et ont la particularité de ne pas connaître ce musée. L'expérience est menée deux fois, avec à chaque fois six tableaux. Certains les observent ensuite une seconde fois en binôme, ou d'autres réalisent l'expérience à l'aide d'une médiation culturelle, permettant de voir si leur réaction diffère ainsi.

Raphaëlle Lemaire explique le processus à Chloé Chauveau. "C'est étonnant de voir son cerveau sur un écran", s'en amuse-t-elle.

Le médecin envoie son patient au musée

Si la musique a cette réputation de pouvoir influer sur le bien-être d'un individu, Hervé Platel est convaincu que ces œuvres d'art le peuvent aussi. "C'est un voyage esthétique au bout du compte, dit-il, qui produit une forme de bien-être." Pour abonder dans ce sens, il rappelle qu'un pays s'est lancé dans la prescription de visite de musées. Au Québec, province du Canada, il est possible, sous certaines conditions, qu'un médecin prescrive à son patient une visite au musée, pour l'aider à améliorer son bien-être.

Les expériences devraient se conclure durant le printemps. Les résultats de cette étude seront publiés à la fin de l'année 2025.

Un casque portable permet d'enregistrer l'activité cérébrale de la personne. Que provoque sa rencontre avec l'œuvre au sein du musée des Beaux-Arts ?

Des volontaires sont toujours recherchés. Contact : artsetsciences@unicaen.fr