Caen. Des volontaires recherchés pour visiter le musée des Beaux-Arts

Dans le cadre du Millénaire de Caen en 2025, une étude est menée afin de savoir si le bien-être cérébral peut être lié avec l'art et la rencontre d'une œuvre. La Ville recherche donc des volontaires, qui seraient mobilisés pour visiter le musée des Beaux-Arts de Caen ! Il faut avoir entre 18 et 65 ans, et pouvoir regarder un tableau confortablement sans lunettes. Comptez 1h pour la visite de présentation de l'étude et d'inclusion, et deux demi-journées supplémentaires pour l'étude.

L'art peut-il être bénéfique pour notre santé ? Ce projet, porté par le CHU et d'autres acteurs, livrera toutes ses réponses en 2025. Pour vous inscrire, vous devez prendre contact avec cette adresse : artsetsciences@unicaen.fr.