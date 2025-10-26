En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN


Cyclisme. Le Manchois Benoît Cosnefroy rejoint Tadej Pogačar chez UAE Emirates XRG en 2026

Sport. Benoît Cosnefroy a officialisé samedi 25 octobre sa signature chez la meilleure équipe du peloton mondiale. Il aura pour coéquipier l'an prochain le quadruple vainqueur du Tour de France Tadej Pogačar.

Publié le 26/10/2025 à 10h30 - Par Lilian Fermin
Benoît Cosnefroy quitte sa formation de toujours et rejoint pour la première fois une équipe étrangère. - Decathlon-AG2R

Changement de dimension total pour Benoît Cosnefroy. A l'image d'un autre normand Kévin Vauquelin, il quitte son équipe de toujours pour tenter l'expérience à l'étranger. Le coureur originaire de Cherbourg, qui vient d'avoir 30 ans, n'a porté au cours de sa carrière que les couleurs de l'équipe devenue Decathlon AG2R La Mondiale. Samedi 25 octobre, il annonce prendre un nouveau virage, et rejoint pour la saison 2026 UAE Emirates XRG, l'équipe d'un certain Tadej Pogačar.

A lire aussi. Cyclisme. Le Bayeusain Kévin Vauquelin officialise son arrivée chez Ineos Grenadiers

Connaître une meilleure saison

Handicapé par des blessures et une forme jamais vraiment retrouvée, Benoît Cosnefroy a vécu un exercice 2025 difficile. Tout l'inverse de sa nouvelle formation, qui n'a cessé de remporter des courses, avec en fer de lance l'ogre slovène, vainqueur du Tour de France, du championnat du monde, ou d'autres classiques. 

Dans une équipe aux talents nombreux, reste à voir quelle sera la place accordée au Manchois. Aura-t-il l'occasion de jouer sa carte personnelle, ou son expérience sera-t-elle mise au profit de l'insatiable Tadej Pogačar ?



