Musique. Coldplay entre dans la légende : "Viva La Vida" dépasse les 3 milliards d'écoutes

Après avoir rempli des stades du monde entier, Coldplay continue d'écrire l'histoire. Leur tournée "Music of the Spheres World Tour", achevée récemment à Londres, a déjà rapporté plus de 1,3 milliard de dollars et réuni 12,3 millions de spectateurs. Un record absolu ! Et ce n'est pas fini : Chris Martin a déjà annoncé 138 nouvelles dates prévues pour 2027.

"Viva La Vida", un hymne intemporel

Sorti en 2008, ce titre reste l'un des plus aimés du groupe. Avec 3 milliards d'écoutes, il devient la 34ᵉ chanson la plus populaire des plateformes de streaming, rejoignant les autres succès de Coldplay comme Yellow et Something Just Like This. Le groupe rejoint ainsi Ed Sheeran parmi les rares artistes à posséder trois titres dépassant les 3 milliards de streams.

Avec 91 millions d'auditeurs mensuels, Coldplay figure aujourd'hui dans le top 10 des artistes les plus écoutés au monde. Et avec de nouveaux concerts à venir, l'aventure est loin d'être terminée.