En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Coldplay entre dans la légende : "Viva La Vida" dépasse les 3 milliards d'écoutes

Société. Le groupe britannique Coldplay ne cesse de briller. Leur titre culte "Viva La Vida" vient de dépasser les 3 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, un exploit qui confirme leur statut de légende pop mondiale.

Publié le 24/10/2025 à 16h59, mis à jour le 24/10/2025 à 17h07 - Par Aline
Musique. Coldplay entre dans la légende : "Viva La Vida" dépasse les 3 milliards d'écoutes
Coldplay continue d'écrire l'histoire. Le groupe vient de dépasser les 3 milliards d'écoutes pour leur titre "Viva La Vida". - Instagram - @coldplay @annaleemedia @erickadesouza

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après avoir rempli des stades du monde entier, Coldplay continue d'écrire l'histoire. Leur tournée "Music of the Spheres World Tour", achevée récemment à Londres, a déjà rapporté plus de 1,3 milliard de dollars et réuni 12,3 millions de spectateurs. Un record absolu ! Et ce n'est pas fini : Chris Martin a déjà annoncé 138 nouvelles dates prévues pour 2027.

"Viva La Vida", un hymne intemporel

Sorti en 2008, ce titre reste l'un des plus aimés du groupe. Avec 3 milliards d'écoutes, il devient la 34ᵉ chanson la plus populaire des plateformes de streaming, rejoignant les autres succès de Coldplay comme Yellow et Something Just Like This. Le groupe rejoint ainsi Ed Sheeran parmi les rares artistes à posséder trois titres dépassant les 3 milliards de streams.

Avec 91 millions d'auditeurs mensuels, Coldplay figure aujourd'hui dans le top 10 des artistes les plus écoutés au monde. Et avec de nouveaux concerts à venir, l'aventure est loin d'être terminée.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Coldplay entre dans la légende : "Viva La Vida" dépasse les 3 milliards d'écoutes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple