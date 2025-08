Musique. Un nouveau record pour Coldplay

Le 18 mars 2022, le coup d'envoi de la 8e tournée du groupe Coldplay est donné. Après plus de 3 ans à sillonner tous les continents, le groupe a décidé d'ajouter encore 145 nouvelles dates, après avoir déjà rallongé la tournée plusieurs fois, ce qui en ferait l'une des plus grosses de l'histoire de la musique avec plus de 370 concerts !

Cette nouvelle prolongation permet à Coldplay de passer devant Cher et sa tournée commencée en 2002 et terminée en 2005 (330 concerts) et Elton John avec sa tournée d'adieu entre 2018 et 2023 (325 concerts).

Les records déjà établis par la tournée planétaire "Music of the Spheres World Tour"

Depuis plus de 3 ans, Chris Martin et ses acolytes ont performé dans les plus belles salles de concert du monde et ont battu certains records.

En effet, le groupe a déjà généré près de 1,2 milliard de dollars de recettes et vendu près de 10,3 millions de billets à travers le globe. A ce jour, cette tournée est la plus fréquentée de tous les temps, mais aussi la deuxième plus lucrative (derrière celle de Taylor Swift, "The Eras Tour", avec plus de 2 milliards de dollars de recettes).

Pour n'en citer que certains, voici une liste non exhaustive des records établis par la tournée :

- Plus forte affluence jamais réalisée au Stade BBVA au Mexique avec 112 262 spectateurs.

- Premier groupe à se produire 3 fois avec la même tournée au Stade olympique de Berlin.

- Groupe international s'étant produit le plus de fois au Stade de France (8 concerts).

Et la liste est encore très longue !

Des impacts positifs.

Malgré ces records, le groupe ouvre une nouvelle ère de tournées musicales durables en veillant à leur impact écologique. Notamment avec une réduction de presque 60% de leurs émissions carbone liées, par exemple, aux transports.

Il y a aussi un impact culturel, comme à Perth en Australie ou même à Singapour, où Coldplay a fait grimper en flèche l'affluence des sites locaux de réservation de billets en ligne, mais aussi les réservations de chambres d'hôtel.

Après l'annonce de ces 145 nouvelles dates, nous pouvons nous attendre à ce que Coldplay revienne se produire en France. Affaire à suivre…