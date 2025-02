Musique. Coldplay dévoile un nouveau single en duo avec une star internationale !

Alors que leur dernier album "Moon Music" a marqué un retour triomphal après le cosmique Music of the Spheres, Coldplay poursuit sa conquête des ondes avec un nouveau morceau aux sonorités irrésistibles. Le groupe, qui a fait ses adieux à l'univers des sphères musicales avec un son spatial et aventureux, revient avec un album plus doux et lumineux, à l'image de son premier extrait Feelslikeimfallinginlove. Le titre a rapidement grimpé en tête des classements radios en France, et Chris Martin, le chanteur emblématique du groupe, est particulièrement fier de ce projet : "Cet album est vraiment très bon. C'est en quelque sorte notre manifeste ou ma façon de voir les choses en ce moment. Comment continuer, comment ne pas abandonner, comment accepter la réalité, ne pas la fuir, ne haïr personne, même au milieu d'êtres toujours remplis de tant d'émotions difficiles ? On l'a fait avec Max Martin, alors il s'est assuré que c'était vraiment bien", confie-t-il sur Apple Music.

Le résultat est à la hauteur des attentes : "Moon Music" a fait partie des albums les plus attendus de l'année 2024, avec des sons qui célèbrent la vie, l'amour et les émotions humaines dans leur forme la plus pure.

Good Feelings : un duo pop fédérateur

Good Feelings, le nouveau single de Coldplay, est une bouffée d'air frais, avec des vibrations disco-funk. Ce morceau est né d'une collaboration inédite avec Ayra Starr, la star nigériane de l'afropop, dont la carrière s'est accélérée grâce à des hits comme Rush, Santa, et sa récente collaboration avec Aya Nakamura sur Hypé.

A l'origine, Good Feelings avait été conçu avec les Chainsmokers pour l'album précédent du groupe, mais il n'a pas fait partie de la tracklist finale. Après avoir été retravaillé, il a été réimaginé en duo avec Ayra Starr, dont la voix et la culture afro apportent une touche unique à cette chanson pleine d'énergie.