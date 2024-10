Musique. Coldplay sort son 10e album : Moon Music

Le groupe Coldplay poursuit sur sa lancée en cette fin d'année 2024. Le groupe a réalisé la 2e tournée la plus lucrative de tous les temps derrière Taylor Swift. Ils ont vendu plus de 10 millions de billets et généré plus d'un milliard de dollars de recettes.

C'est sur cette bonne nouvelle que sort leur nouvel album, Moon Music, qui se veut la deuxième partie de Music of the Spheres sorti en 2021.

A l'intérieur, feelslikeimfallinginlove et we pray que vous avez découverts avec Tendance Ouest.

Moon Music est disponible à partir du vendredi 4 octobre.

Le groupe se produira en août 2025 en Angleterre, ce sont les seules dates européennes prévues en 2025 par Chris Martin et ses acolytes.