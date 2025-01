Musique. Coldplay vient de sortir son premier film

Vendredi 4 octobre 2024, Coldplay sortait son 10e album studio Moon Music. A l'intérieur, 10 titres parmi lesquels feelslikeimfallinginlove et We pray. Pour continuer à promouvoir ce disque, le groupe vient de sortir un film sur sa chaîne YouTube, intitulé A Film for the Future.

Il s'agit d'une vidéo qui regroupe 150 artistes visuels de 45 pays différents. Chacun a reçu des extraits de l'album pour créer des œuvres d'art correspondantes. Le projet est une sorte de "patchwork kaléidoscopique, une tapisserie multimédia de 44 minutes".

Le film, réalisé par Ben Mor, a été publié mercredi 22 janvier sur la chaîne YouTube du groupe. Mais Coldplay propose également des projections à 360° à Londres, Manchester et Séoul.