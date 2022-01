Musique. Le web entretient le lien entre les artistes et leurs fans

Confinement oblige, artistes et fans ne peuvent plus se rassembler dans les salles de concerts ou les théâtres. Heureusement, Internet est là et permet d'assurer le lien.

Ainsi, depuis quelques jours, nombreux sont les artistes à proposer des concerts ou des temps d'échanges avec leur public. Après son passage au dernier Tendance Live Anova, le Normand Oceng Oryema a proposé un concert en Facebook Live à la suite de l'annulation de sa date au 106 de Rouen. De son côté, Chris Martin, le leader de Coldplay a lancé une série de concert "Together At Home".

Des concerts et des nouveautés

Chrisine and The Queen n'est pas en reste et donne rendez-vous à sa communauté tous les jours à 18 heures sur son compte Instagram.

Pour son premier rendez-vous, elle a pu proposer quelques titres de son prochain album.

Bono, le leader de U2, a lui aussi profité du web pour présenter le nouveau single du groupe Let you love be known.

Plus original, le Français DJ Snake a présenté un petit tuto où il sample une vidéo de la rapeuse Cardi B.