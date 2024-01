Musique. Le tube disco des Bee Gees "Stayin' Alive" repris par Christine and the Queens

Cette fin d'année 2023 s'annonce un peu mieux pour Christine and the Queens. Après l'annulation de la fin de sa tournée française pour des raisons de santé, celui qui est désormais genré au masculin vient de dévoiler une reprise électro-pop de Stayin' Alive.

Le chanteur a même glissé quelques paroles de Night Fever, autre tube des Bee Gees, à l'intérieur de cette reprise. Un titre qui n'est pas sans rappeler les premiers singles de Christine and the Queens mélangeant les sonorités synthétiques et des chœurs entêtants.

Cette musique, Chris l'avait déjà interprétée au mois de mai 2023 pour le Festival de Cannes, mais il ne l'avait pas proposée sur les plateformes. C'est désormais chose faite.

La reprise de Stayin' Alive est disponible depuis aujourd'hui sur Deezer et depuis hier sur son compte YouTube.