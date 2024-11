Musique. Préparez-vous, Vianney sort 3 nouveaux titres ce soir à minuit !

Il y a 1 an, Vianney sortait son album A 2 à 3, un disque dans lequel le chanteur proposait uniquement des chansons en duo ou en trio. Un quatrième album rempli de hits comme Le Feu avec Kendji Girac, Comment on fait accompagné par Zazie ou encore Call on me en duo avec Ed Sheeran.

L'artiste avait d'ailleurs proposé un duo inédit il y a quelques jours intitulé Where do I go avec la chanteuse arménienne Rosa Linn. Vianney, a aussi fait un concert exclusif dimanche 20 octobre dernier dans le studio mythique de Ferber (Paris) à 18h au profit du Téléthon, faisant une petite entorse à sa décision de ne plus faire de scène.

Ce jeudi 21 novembre midi, sur son compte Instagram, il a annoncé la sortie de 3 nouveaux titres, eux aussi interprétés en duo, ce soir à minuit. Une annonce faite sur son canal de diffusion dans lequel il tease les noms des artistes : Gazo, Nej' et la maîtrise de Radio France.