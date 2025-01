Musique. Amel Bent sort un nouveau single jeudi 30 janvier 2025 à minuit

Après le succès de son album "Vivante" sorti le 1er octobre 2021, un succès dû notamment aux titres Jusqu'au bout et 1,2,3 avec Hatik, Amel Bent n'avait plus sorti de disque. Bonne nouvelle, la chanteuse vient d'annoncer un nouveau single prévu pour jeudi 30 janvier 2025 à minuit.

Cela fait des mois que l'ancienne jury de l'émission The Voice sur TF1 peaufine son prochain album. En attendant une date de sortie officielle, Amel Bent a teasé sur ses réseaux sociaux un nouveau titre Décharge mentale. Dans un post Instagram, on peut entendre les premières notes de piano et la voix de la chanteuse entonnant "Minuit une, je sors de mon lit…".

Amel Bent se prépare également à fêter ses 20 ans de carrière avec un concert à l'Accor Arena de Paris le 29 avril 2026. Il s'agira de son premier concert dans cette salle mythique.