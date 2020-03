Lillebonne. Coronavirus : un Facebook Live en guise de concert

La musique fait moins de bruit. Coronavirus oblige, les déplacements des Français sont très limités depuis le mardi 17 mars. Résultat : certains concerts sont reportés, notamment celui du Lillebonnais Oceng Oryema, qui devait présenter son premier EP (mini-album), Chemical Love, le mercredi 18 mars au 106 à Rouen, en première partie de Mademoiselle K. Une représentation décalée au 5 juin. Face à cette situation, cet auteur-compositeur-interprète évoluant dans un univers pop a décidé de proposer à son public un live acoustique, le mercredi 18 mars à 20 h 30, sur sa page Facebook. Un live filmé depuis son domicile.

"On ne peut pas se retrouver tous ensemble physiquement. Mais il y a les réseaux sociaux. Et ça peut-être un bon moyen de se réunir (virtuellement) le temps d'une soirée ou de plusieurs si le concept plaît aux gens. En tout cas, je souhaite le faire en toute simplicité : guitare, voix et caméra, seulement."

Oceng Oryema va interpréter quelques titres de son premier EP. Il devrait aussi y avoir des reprises.