Lillebonne. Covid-19 : concours de dessins

À vos crayons et à vos feutres. Un concours de dessins a été lancé, il y a quelques jours, par l'association de protection animale de Lillebonne Julio Chats sur sa page Facebook. L'association invite tous les enfants, de Lillebonne ou d'ailleurs, à y participer de manière à ce qu'ils s'expriment via une feuille pour rendre hommage au monde hospitalier engagé au premier plan dans la lutte contre le coronavirus. "Ils peuvent ainsi exprimer des sentiments, des appréhensions sur papier, qu'ils n'arrivent peut-être pas à manifester oralement. Cette activité permet aussi de les occuper. De quoi réjouir les parents. Car une fois les devoirs terminés, il faut trouver des passe-temps", observe Valérie Orange, Webmaster au sein de Julio Chats.

Ce concours est ouvert jusqu'à la fin du confinement. "On avait un peu dans l'esprit d'associer le milieu médical à notre association. On peut donc représenter une blouse blanche et un petit chat, mais il n'y a aucun critère. Les enfants font ce qu'ils veulent."

Les auteurs des dix plus beaux dessins seront récompensés après cette période de restriction des déplacements. À la clé, des bonbons, des jouets, des loisirs créatifs. Une fois récupérées par les organisateurs du concours, les illustrations seront distribuées dans les hôpitaux de la région.

Jeu totalement gratuit.