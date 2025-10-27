Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 27 octobre

Bélier

Douter de vous ne servirait à rien aujourd'hui. L'audace sera positive.

Taureau

La vie de famille sera un véritable cocon et vous n'aurez aucune envie d'en sortir.

Gémeaux

Surtout, n'essayez pas de brûler les étapes : réfléchissez bien avant de prendre une décision qui vous engage sur le long terme.

Cancer

Un ami vous confie un secret : il n'a pas de raison de s'inquiéter car c'est votre domaine. Vous gardez le silence, tout en observant.

Lion

Votre bon sens vous permet de vous sortir d'une situation délicate.

Vierge

Cette journée invite à la détente et à la rêverie. C'est bien… Tant que vous ne perdez pas de vue vos projets et ambitions !

Balance

L'ambiance est suffisamment détendue pour que vous ayez envie de vous faire plaisir.

Scorpion

Votre énergie vitale est en hausse, vous la maintiendrez en dormant davantage.

Sagittaire

Votre passé peut aujourd'hui vous servir utilement pour éviter des impasses, écoutez votre instinct.

Capricorne

Un regain d'optimisme booste votre bonne humeur, vous êtes prêt à aller de l'avant en toute confiance, foncez !

Verseau

Vous débordez d'énergie et de joie de vivre. Vous avez envie de tout et tout de suite. Gare aux excès.

Poissons

Les beaux jours reviennent dans vos amours. Confort mais aussi déclarations sont à l'honneur de cette journée.