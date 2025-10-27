Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 27 octobre

Bélier
Douter de vous ne servirait à rien aujourd'hui. L'audace sera positive.
Taureau
La vie de famille sera un véritable cocon et vous n'aurez aucune envie d'en sortir.
Gémeaux
Surtout, n'essayez pas de brûler les étapes : réfléchissez bien avant de prendre une décision qui vous engage sur le long terme.
Cancer
Un ami vous confie un secret : il n'a pas de raison de s'inquiéter car c'est votre domaine. Vous gardez le silence, tout en observant.
Lion
Votre bon sens vous permet de vous sortir d'une situation délicate.
Vierge
Cette journée invite à la détente et à la rêverie. C'est bien… Tant que vous ne perdez pas de vue vos projets et ambitions !
Balance
L'ambiance est suffisamment détendue pour que vous ayez envie de vous faire plaisir.
Scorpion
Votre énergie vitale est en hausse, vous la maintiendrez en dormant davantage.
Sagittaire
Votre passé peut aujourd'hui vous servir utilement pour éviter des impasses, écoutez votre instinct.
Capricorne
Un regain d'optimisme booste votre bonne humeur, vous êtes prêt à aller de l'avant en toute confiance, foncez !
Verseau
Vous débordez d'énergie et de joie de vivre. Vous avez envie de tout et tout de suite. Gare aux excès.
Poissons
Les beaux jours reviennent dans vos amours. Confort mais aussi déclarations sont à l'honneur de cette journée.
