Pays d'Auge. Entre distillerie et patrimoine, le château du Breuil Normandie se dévoile

Loisir. Les 1er et 2 novembre 2025, La Spiriterie Française – Château du Breuil Normandie, à Le Breuil-en-Auge, ouvre ses portes.

Publié le 28/10/2025 à 13h00
Pays d'Auge. Entre distillerie et patrimoine, le château du Breuil Normandie se dévoile
Découverte, partage et dégustation vous attendent les 1er et 2 novembre au Château du Breuil Normandie. - Le Château du Breuil Normandie

La Spiriterie Française - Château du Breuil Normandie, à Le Breuil-en-Auge, ouvre ses portes les 1er et 2 novembre 2025 pour une visite exceptionnelle. Avec son château inscrit à l'inventaire des Monuments historiques, elle est l'une des plus belles distilleries de spiritueux en activité.

Découverte, partage et dégustation vous attendent les 1er et 2 novembre au château du Breuil Normandie. - Le Château du Breuil Normandie

Au programme, dès 9h, les équipes du château auront le plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir des secrets de fabrication de leurs calvados, whiskys et rhums. Cette visite libre et gratuite, disponible en français ou en anglais, vous permettra de découvrir l'univers des trois spiritueux, ainsi que l'histoire et l'origine du domaine. Parcourez la distillerie, les chais et le domaine, et laissez-vous guider par les arômes qui font la richesse du Château du Breuil. Sans oublier la balade dans le parc fleuri de 28 hectares aux arbres plusieurs fois centenaires.

Petit plus de la visite, les dégustations

Chloé Vivien, chargée de communication et marketing au Château du Breuil, explique : "Tous les bâtiments seront ouverts, il y aura un marché artisanal avec des producteurs locaux qui proposeront de déguster des produits et d'en acheter, comme des confitures, thés et bien d'autres délices. Petite nouveauté cette année avec de la restauration rapide proposée par le restaurant gastronomique le Dauphin du Breuil-en-Auge, afin de se restaurer sur place et de pouvoir rester le plus longtemps possible."

Alors, laissez-vous tenter par des dégustations de plusieurs boissons avec une large gamme de rhums, whiskys, calvados d'excellence, gins et liqueurs. Cet événement prendra tout son sens avec des démonstrations de cocktails proposées par Guillaume Six, chef barman privé qui animera l'événement grâce à un bar à cocktails dressé pour marquer ces instants inoubliables. Vous choisirez vos recettes et le chef barman s'occupera du reste. La boutique sera également ouverte, et avec la fin de l'année qui approche, ce sera l'occasion d'offrir ou de s'offrir des spiritueux à savourer en famille ou entre amis.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le Château du Breuil Normandie.Le Château du Breuil Normandie. - Le Château du Breuil Normandie

Pratique. Les 1er et 2 novembre, journées portes ouvertes au Château du Breuil. Les Jourdains 14 130 Le Breuil-en-Auge. Entrée libre et gratuite de 9h à 18h.

Découverte, partage et dégustation vous attendent les 1er et 2 novembre au château du Breuil Normandie. - Le Château du Breuil Normandie Le Château du Breuil Normandie. - Le Château du Breuil Normandie

