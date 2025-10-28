Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 28 octobre

Bélier

Aujourd'hui, une personne pourrait vous faire une déclaration enflammée !

Taureau

N'hésitez pas à vous accorder davantage de temps, vous avez besoin de vous pencher sur vos nouveaux besoins en toute tranquillité.

Gémeaux

Vos amours demandent de l'attention. Si une situation a traîné, reprenez où vous vous êtes arrêté.

Cancer

Vous râlez ou vous vous repliez dans votre bulle. Vu les problèmes que vous rencontrez, c'est sans conteste la meilleure des solutions !

Lion

Si vous désirez éviter les déconvenues et les conflits en tout genre, ne cédez pas à l'impulsivité qui règne autour de vous.

Vierge

Le calme est revenu après quelques changements. Il est grand temps de vous remettre au boulot.

Balance

Vous sentez les choses avant qu'elles n'arrivent. Faites confiance à votre instinct, surtout au travail.

Scorpion

Vous ne pourrez pas concrétiser tous les rêves que vous avez en tête. Il faudra faire des choix.

Sagittaire

Vous aspirez à la tranquillité mais une proposition inattendue pourrait vous sortir de votre zone de confort.

Capricorne

Votre intuition est précieuse aujourd'hui, fiez-vous à elle. Un proche pourrait avoir besoin de votre écoute bienveillante.

Verseau

Vous recherchez l'harmonie mais une décision affective pourrait vous bousculer. Prenez le temps de peser le pour et le contre.

Poissons

Vous progressez lentement mais chaque pas est solide. Un projet discret commence à porter ses fruits.