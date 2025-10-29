En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 29 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 29/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 29 octobre
Bélier

Aujourd'hui, vous trouverez les arguments nécessaires pour vous imposer et affirmer vos idées.

Taureau

Une rencontre marquante, un retour inattendu ou une proposition sérieuse pourrait bien venir égayer votre journée.

Gémeaux

Vous êtes de bonne humeur, ce qui influera positivement sur le secteur relationnel.

Cancer

Ouvrez grand vos oreilles et laissez s'exprimer cette personne qui cherche tant à attiser votre curiosité…

Lion

Vous devriez vous sentir en meilleure forme. En voilà une bonne nouvelle !

Vierge

Côté cœur, vous n'arriverez pas à prendre du recul et vous réagirez au quart de tour.

Balance

Vous vous sentirez dans un état un peu bizarre aujourd'hui… Vous êtes tout simplement nerveux car vous n'arrivez pas à réfléchir.

Scorpion

Vous vous énervez pour presque rien et vous rentrez dans un cercle vicieux. Il va falloir savoir dire stop.

Sagittaire

Que vous soyez en couple ou célibataire, vous aurez du mal à vous faire comprendre. Ça ira certainement mieux demain !

Capricorne

Vous devez faire une pause. Vous ne tiendrez pas longtemps avec la pression que vous vous mettez.

Verseau

Vous pourriez bien trouver une solution pratique pour améliorer votre quotidien.

Poissons

Vous prendrez certainement l'initiative d'aborder un malentendu avec un proche plutôt que de laisser la situation s'envenimer.

