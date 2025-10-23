En ce moment Believer NOROY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Trouver un stage sans réseau, c’est possible avec Destination-Métier

Déjà 2 mois que les élèves ont repris le chemin de l’école, et une même question revient chaque année : comment aider mon ado à trouver un stage de 3e intéressant en lien avec ses aspirations ?

Publié le 23/10/2025 à 14h29, mis à jour le 23/10/2025 à 15h01
Trouver un stage sans réseau, c’est possible avec Destination-Métier
Destination-Métier, une plateforme pour mieux orienter et aider les Normands dans leur recherche de stage.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

1 - Aider son ado à décrocher un stage, le défi pour beaucoup de famille


Entre octobre et février 2026, chaque collégien devra réaliser cette immersion en milieu professionnel. Mais la recherche peut vite devenir un casse-tête : pas de réseau, pas de contacts, et pas toujours facile de savoir par où commencer.


Pourtant, le stage de 3e est bien plus qu’une formalité scolaire. En quelques jours seulement, votre ado peut découvrir un métier, se plonger dans un univers professionnel et parfois trouver le fameux « déclic » qui éclaire son orientation. Car rien ne vaut l’expérience concrète : c’est souvent plus marquant au contact de professionnels engagés que d’en entendre parler en classe.


2 - Destination-Métier, un service public gratuit au service des jeunes et des familles


Déployée en Normandie, par l’Agence régionale de l’orientation et des métiers Normandie, la plateforme Destination-Métier met directement en relation les élèves avec des professionnels prêts à les accueillir pour une immersion de 1 à 5 jours.


3 bonnes raisons de créer un compte :

  • Explorer avec lui une large diversité de métiers, parfois méconnus mais essentiels ;
  • Consulter le profil des entreprises et les détails des stages proposés ;
  • Candidater en ligne en quelques clics, avec un retour assuré sous 15 jours.

Je trouve un stage

3 - Des métiers pour tous les goûts


Votre ado aime manipuler, cuisiner, aider les autres ou encore comprendre les chiffres ?


Sur Destination-Métier, il peut explorer des univers variés – liste non exhaustive - :

  • Cuisinier (accessible dès le CAP)
  • Comptable (bac +2)
  • Orthoptiste (bac +3)
  • Kinésithérapeute (bac +5)
  • Pharmacien (bac +6)
  • Notaire (bac +7)

… et bien d’autres encore !


De nouvelles offres de stages sont régulièrement mises en ligne grâce au réseau des entreprises normandes partenaires. Restez en alerte !

 

 

4 - Parents, un numéro gratuit à votre service


Accompagner son ado dans la recherche de stage peut sembler compliqué, mais vous n’êtes pas seuls.
En plus de la plateforme, vous pouvez appeler le numéro gratuit Parcours-Métier au 0 800 05 00 00 – Service & appel gratuits, qui vous apportera un premier niveau d’information pour vous aider à explorer les différentes voies possibles de son orientation.

Je trouve un stage

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Trouver un stage sans réseau, c’est possible avec Destination-Métier
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple