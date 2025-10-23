Trouver un stage sans réseau, c’est possible avec Destination-Métier

1 - Aider son ado à décrocher un stage, le défi pour beaucoup de famille



Entre octobre et février 2026, chaque collégien devra réaliser cette immersion en milieu professionnel. Mais la recherche peut vite devenir un casse-tête : pas de réseau, pas de contacts, et pas toujours facile de savoir par où commencer.



Pourtant, le stage de 3e est bien plus qu’une formalité scolaire. En quelques jours seulement, votre ado peut découvrir un métier, se plonger dans un univers professionnel et parfois trouver le fameux « déclic » qui éclaire son orientation. Car rien ne vaut l’expérience concrète : c’est souvent plus marquant au contact de professionnels engagés que d’en entendre parler en classe.



2 - Destination-Métier, un service public gratuit au service des jeunes et des familles



Déployée en Normandie, par l’Agence régionale de l’orientation et des métiers Normandie, la plateforme Destination-Métier met directement en relation les élèves avec des professionnels prêts à les accueillir pour une immersion de 1 à 5 jours.



3 bonnes raisons de créer un compte :

Explorer avec lui une large diversité de métiers, parfois méconnus mais essentiels ;

Consulter le profil des entreprises et les détails des stages proposés ;

Candidater en ligne en quelques clics, avec un retour assuré sous 15 jours.

3 - Des métiers pour tous les goûts



Votre ado aime manipuler, cuisiner, aider les autres ou encore comprendre les chiffres ?



Sur Destination-Métier, il peut explorer des univers variés – liste non exhaustive - :

Cuisinier (accessible dès le CAP)

Comptable (bac +2)

Orthoptiste (bac +3)

Kinésithérapeute (bac +5)

Pharmacien (bac +6)

Notaire (bac +7)

… et bien d’autres encore !



De nouvelles offres de stages sont régulièrement mises en ligne grâce au réseau des entreprises normandes partenaires. Restez en alerte !

4 - Parents, un numéro gratuit à votre service



Accompagner son ado dans la recherche de stage peut sembler compliqué, mais vous n’êtes pas seuls.

En plus de la plateforme, vous pouvez appeler le numéro gratuit Parcours-Métier au 0 800 05 00 00 – Service & appel gratuits, qui vous apportera un premier niveau d’information pour vous aider à explorer les différentes voies possibles de son orientation.