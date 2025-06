Un stage, un métier, un déclic : découvrez les mini-stages pendant les vacances scolaires

Un partenariat au service de l’orientation et de la découverte des métiers

Depuis 2021, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et l’Agence de l’orientation et des métiers de Normandie unissent leurs forces pour accompagner les jeunes dans leur projet d’orientation.

Leur objectif : promouvoir la découverte des métiers et des formations à travers une initiative simple, accessible et efficace : les mini-stages. Ce partenariat permet d’offrir une véritable opportunité d’exploration professionnelle, dans un cadre sécurisé et encadré.

S’orienter par l’expérience : les bénéfices des mini-stages pendant les vacances scolaires

Les mini-stages offrent la possibilité de découvrir plusieurs métiers, dans des environnements variés. Les jeunes peuvent ainsi explorer le fonctionnement d’une entreprise, appréhender les missions de différents professionnels et ainsi, mieux cerner leurs intérêts et aspirations.

C’est une démarche d’accompagnement qui aide à construire un projet d’orientation solide, en se basant sur des expériences concrètes plutôt que sur des idées reçues ou stéréotypes.

Mini-stages, mode d’emploi : comment ça marche ?

Durée : de 1 à 5 jours maximum

de 1 à 5 jours maximum Pour qui ? : collégiens (4e et 3e), lycéens et étudiants

collégiens (4e et 3e), lycéens et étudiants Quand ? : pendant les vacances scolaires, y compris les vacances d’été

pendant les vacances scolaires, y compris les vacances d’été Où ? : dans tous types d’entreprises

Les mini-stages peuvent être effectués autant de fois que souhaité. Ce dispositif flexible et accessible s’adapte aux besoins de chaque jeune, leur permettant de découvrir le monde du travail à leur rythme.

Trouver son mini-stage grâce à Destination-Métier

Pour dénicher un stage, la plateforme Destination-Métier constitue un outil de référence regroupant des offres disponibles en Normandie. En accédant à la rubrique « je trouve un stage », une large gamme d’offres dans différents secteurs sont disponibles, allant de fleuriste, maçon, avocat, carreleur aux postes d’assistant de direction ou réceptionniste. Il y en a pour tous les goûts !

Ce qu’il faut faire une fois le mini-stage validé

Une fois la période de stage choisie et l’offre validée, il suffit de télécharger la convention directement depuis la plateforme Destination Métier, rubrique « je trouve un stage ». Il ne reste alors qu’à la compléter, puis l’envoyer par mail à l’adresse suivante : destination-metier@orientation-normandie.fr. La convention est ensuite transmise automatiquement à la chambre consulaire concernée – CCI ou CMA – pour validation.

Plus d’infos – mode d’emploi, comment trouver un stage en Normandie