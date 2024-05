Le Havre. Le port et ses métiers en lumière aux LH Port Days : découvrez le programme

Déclarant en douane, courtier maritime, technicien frigoriste, motoriste naval, magasinier, technicien de maintenance, manutentionnaire, lamaneur, pilote, agent de transit… Autant de métiers que l'on peut exercer au Havre, où la filière maritime et portuaire représente 32 000 emplois directs. Pour valoriser ces métiers et les formations qui vont avec, les LH Port Days sont de retour au Carré des Docks, du jeudi 22 au samedi 24 février. Un événement qui s'adresse aussi bien aux jeunes en quête d'orientation qu'aux adultes en reconversion et au grand public, qui souhaite découvrir les filières maritimes.

L'innovation à l'honneur

"En 2024, le contexte international a évolué, les besoins en recrutement aussi. Mais ce forum a pour but de préparer l'avenir. Quel que soit le contexte économique, un bon CV reste un bon CV", souligne Patrick Le Cerf, parrain de cette seconde édition. La thématique retenue cette année sera l'innovation et le développement durable. "On constate une transformation importante et profonde de nos métiers, avec l'apparition de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, le développement informatique dans les entrepôts logistiques, les cavaliers portuaires hybrides… Il s'agit aussi de faire face au défi de la transition écologique", indique Karine Leroux, présidente de la commission formation et emploi au sein de l'Union maritime et portuaire (Umep).

Parmi les exposants, de nombreuses entreprises et formations du domaine maritime seront représentées, ainsi que la Marine nationale, la gendarmerie maritime, les affaires maritimes, la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral, la CCI, les douanes, le Port Center ou encore Haropa. Des ateliers "relooker" mon CV seront proposés par France travail (ex-Pôle emploi), l'EM Normandie Compétences proposera un atelier autour de Parcoursup, le samedi. Des tables rondes animeront les trois jours des LH Port Days.

Le programme des tables rondes

Jeudi 22 février

14h-14h30 : les métiers de l'agroalimentaire

14h45-15h15 : déclarant en douane, un métier d'avenir

17h15-18h : la logistique, l'innovation au service de l'humain

Vendredi 23 février

14h-14h30 : de 16 à 30 ans, une vie d'alternant

14h45-15h15 : gestion des risques dans de nouveaux contextes économiques

Samedi 24 février

10h15-11h : le conteneur, à la découverte de ce globe-trotteur

11h15-12h : trouver sa voie, se former, se reconvertir

14h-14h45 : l'innovation continue dans l'accueil des navires

15h : animation place du village

15h15-16h : intelligence artificielle et supply chain

Pratique. LH Port Days au Carré des Docks, jeudi 22 et vendredi 23 février de 10 heures à 18 heures et le samedi 24 février de 10 heures à 16 heures. Entrée libre et gratuite. Parkings et restauration sur place. Ouvert à tous : scolaires, étudiants, personnes en recherche d'emploi ou se questionnant sur leur avenir ou leur évolution de carrière. Programme et plan des exposants à retrouver sur lhportdays.fr.