En début d'après-midi, les allées du salon se partagent entre lycéens et étudiants de 1e ou 2e année venus se renseigner sur le chemin menant aux Grandes Ecoles. Avec 3 000 étudiants en Grandes Ecoles et 1 300 étudiants en classes préparatoires aux Grandes Ecoles, l'Académie de Caen peut en effet s'enorgueillir d'un réseau développé.

La première étape, l'anticipation

Pour réussir son entrée aux Grandes Ecoles, la première étape est celle de l'anticipation. " En Terminale, dès janvier, il faut s'inscrire sur le portail Admission post-bac (APB) où on a deux mois pour faire ses voeux, indique Naïma Mire, Proviseur du lycée Charles de Gaulle. On peut choisir 12 facs, 12 Instituts universitaires de technologie (IUT) et 12 prépas. Jusqu'à la mi-mai, les étudiants peuvent changer l'ordre leurs voeux ", précise-t-elle. Les résultats tombent ensuite une semaine avant le bac.

Les Grandes Ecoles, comment y entrer ?

" La prépa reste la voie royale, indique Régis Clouard, responsable de la spécialité informatique de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Caen (ENSICAEN), car elle garde le spectre le plus large et la formation scientifique est très poussée, tout comme l'apprentissage à l'apprentissage. Les étudiants venus de prépa savent travailler, c'est cela qui fait que c'est intéressant pour nous mais c'est vrai que, pour certains, humainement, c'est très difficile", tempère-t-il.

La seconde option réside alors dans les Diplômes universitaires de technologie (DUT) délivrés par les IUT ou les licences universitaires. L'ENSICAEN accueille ainsi sur diplôme plus de 30% d'étudiants ayant obtenu des DUT, des Licences universitaires ou encore des Brevets de technicien supérieur (BTS). Mais la grande majorité des étudiants, 63%, sont reçus sur concours commun de Polytechnique, concours préparé en amont durant les deux années passées au sein des Classes préparatoires.

Quel niveau pour quelle école ?

Les classes préparatoires sont connues pour sélectionner les étudiants selon leurs résultats scolaires. Pour la prépa Economie et commerciale, voie économique (ECE), de Charles de Gaulle "un bon niveau en mathématiques, économie, culture générale et langues est requis", reconnaît Naïma Mire. Il est vrai que la plupart des élèves qui intègrent une prépa ont eu une mention Bien voire Très bien. Pour autant, cela ne fait pas doute: la motivation est importante, nuance-t-elle . De deux élèves, celui qui est le plus motivé l'emportera".

La motivation, une qualité par ailleurs essentielle aux yeux Christine Lardeur, Déléctrice déléguée de l'Ipac Bachelor Factory où les futurs étudiants en marketing, économie et management sont recrutés directement après le Bac sur dossiers et auditions. Dès décembre, les jeunes doivent déposer leur candidature hors voeux post-bac (portail APB). La motivation est le maître mot dans l'école : "on a une culture chez nous, c'est que l'on n'a jamais misé sur une sélection élitiste. On a 80% de réussite sans aller chercher l'élitisme", insiste la directrice. L'entretien à l'admission est ainsi un moment clef dans le parcours du jeune car elle fait se rencontrer futurs étudiants et équipe enseignante : "je connais les jeunes avant qu'ils n'intègrent l'école. C'est un vrai engagement."

Pour consulter la liste de l'ensemble des classes préparatoires proposées par l'Académie de Caen : www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/enseignement-superieur/les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-cpge Pour consulter la liste des DUT proposés par l'Université de Caen : www.unicaen.fr/iutcaen

