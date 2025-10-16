Musique. Kendji Girac sort 10 nouveaux titres dans "Vivre… encore"

Kendji Girac connaît une fin d'année très riche ! Il a sorti Mi vida, une autobiographie, et dévoile ce vendredi 17 octobre la réédition de son 6e album "Vivre" sorti en 2024.

Dans cette réédition qui s'appellera "Vivre… encore", vous aurez deux parties, un double album donc. Dans la première partie, vous retrouvez les 11 titres de "Vivre", dans la seconde il y a 10 nouveaux titres ! Parmi eux, la revisite de Un, dos, tres de Ricky Martin, que vous avez découverte avec Tendance Ouest.

" target="_blank">

"Vivre… encore" est disponible dès le 17 octobre 2025.

Il part en tournée pour ses 10 ans de carrière en 2026 et sera en concert au zénith de Rouen le 11 février et le 31 mai, et au zénith de Caen le 13 février et le 7 juin.

Il est en concert complet au Mans le 1er février et à Beauvais le 14 février.